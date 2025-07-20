На Алтае вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на воду

Вертолёт Robinson, выполнявший частный полёт, совершил жёсткую посадку в акваторию озера Телецкое, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент случился неподалёку от населённого пункта Иогач в Турочакском районе Республики Алтай.
«В Республике Алтай транспортной прокуратурой проводится проверка по факту жёсткой посадки воздушного судна в акваторию озера Телецкое», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, травмы получили два человека. Пострадавшие госпитализированы. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Адыгее проводится проверка после инцидента с частным вертолётом, который, снижаясь, задел опору уличного освещения и совершил жёсткую посадку. Пилот получил травмы и был госпитализирован.