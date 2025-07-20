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На Алтае вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на воду

По данным прокуратуры, травмы получили два человека.

Источник: Аргументы и факты

Вертолёт Robinson, выполнявший частный полёт, совершил жёсткую посадку в акваторию озера Телецкое, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился неподалёку от населённого пункта Иогач в Турочакском районе Республики Алтай.

«В Республике Алтай транспортной прокуратурой проводится проверка по факту жёсткой посадки воздушного судна в акваторию озера Телецкое», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, травмы получили два человека. Пострадавшие госпитализированы. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Адыгее проводится проверка после инцидента с частным вертолётом, который, снижаясь, задел опору уличного освещения и совершил жёсткую посадку. Пилот получил травмы и был госпитализирован.