В бундесвере призвали бомбить российские аэродромы

По его словам, помимо аэродромов целями могут стать предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Он признал, что Москва добилась серьезных успехов в производстве ракет, и заявил о необходимости найти рычаги для ограничения роста российского ВПК. Фройдинг также подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной для Украины: российские войска уже «несколько месяцев» удерживают инициативу, а положение украинской армии в воздушной сфере, особенно в крупных городах, ухудшилось. Ранее генерал заявлял о необходимости предоставить Киеву ракетные системы большой дальности для поражения целей на территории России и анонсировал финансовую поддержку Германии для закупки подобных вооружений.