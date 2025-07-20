В бундесвере призвали использовать самолеты для атаки на Россию.
Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам военной инфраструктуры для усиления позиций Украины в воздушном конфликте. Об этом он заявил в эфире официального YouTube-канала вооруженных сил Германии.
«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался Возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — пояснил Кристиан Фройдинг.
По его словам, помимо аэродромов целями могут стать предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Он признал, что Москва добилась серьезных успехов в производстве ракет, и заявил о необходимости найти рычаги для ограничения роста российского ВПК. Фройдинг также подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной для Украины: российские войска уже «несколько месяцев» удерживают инициативу, а положение украинской армии в воздушной сфере, особенно в крупных городах, ухудшилось. Ранее генерал заявлял о необходимости предоставить Киеву ракетные системы большой дальности для поражения целей на территории России и анонсировал финансовую поддержку Германии для закупки подобных вооружений.
Россия не раз подчеркивала, что не считает Европу противником, а только экономическим партнером. Однако также в Кремле подчеркивали, что Запад активно распространяет миф о российской угрозе для оправдания затрат на вооружение Украины. При этом Москва будет готова защищать свои интересы в случае западной агрессии.