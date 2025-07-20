Стало известно о еще одном зверском преступлении укронацистов в Дзержинске Донецкой Народной Республики. Боевики ударили дроном-камикадзе, в котором находились мать с сыном, рассказал сосед погибшей семьи, передает РИА Новости.
«Возле меня соседи жили: мать с сыном. Взорвался камикадзе — и загорелся дом. Там места не было — они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись», — поделился собеседник.
Мужчина также сообщил, что его дом несколько раз атаковали дронами. Жилье почти полнотью разрушено. Укронацисты, по его словам, называли жителей Дзержинска ждунами и сепаратистами.
Он добавил, что вэсэушники ощущали себя будто в компьютерной игре: «кнопочку нажал — и все». И за этим стояло полнейшее ощущение безнаказанности.
Ранее «МК» писал, что вооруженные силы Украины проводили политику геноцида русскоязычного населения в ныне освобожденном российскими войсками Дзержинске.