В Дзержинске мать с сыном задохнулись после удара ВСУ

«Возле меня соседи жили: мать с сыном. Взорвался камикадзе — и загорелся дом. Там места не было — они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись», — поделился собеседник.