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ДТП с двумя авто произошло на переезде Есиль-Аркалык

Из-за аварии движение поездов было временно приостановлено.

Источник: Baigenews

На участке железной дороги Есиль-Аркалык произошло ДТП с участием автомобилей DAF и Mercedes. Авария случилась на регулируемом, но неохраняемом железнодорожном переезде, передает BAQ.KZ.

По данным АО «НК “КТЖ”, инцидент произошел 19 июля.

Из-за ДТП движение поездов было временно приостановлено. Прицеп одного из транспортных средств оказался на путях, создав помеху для движения. Уже к 13:56 сотрудники железной дороги расчистили участок, и движение поездов было полностью восстановлено.

Как сообщили в КТЖ, переезд оснащен всеми необходимыми дорожными знаками. Информация о случившемся передана в дорожную полицию города Есиль.

«Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения», — отметили в пресс-службе компании.