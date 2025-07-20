Мосгорсуд проверит законность возвращения Долиной квартиры в Москве

4 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов завершили расследование по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы». Так, утром 13 августа пятеро неизвестных пришли в элитный ЖК в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Охранникам они представились новыми владельцами пятикомнатной квартиры, которая принадлежала певице.