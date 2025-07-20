Мосгорсуд проверит законность возвращения Долиной квартиры в Москве

Мосгорсуд проверит законность решения Хамовнического суда о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщили ТАСС в апелляционной инстанции.
Уточняется, что заседание пройдет 8 сентября.
— Судебное заседание назначили на 8 сентября, в 10:35 по московскому времени, — сказано в сообщении, передает агентство.
Хамовнический районный суд 28 марта удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество было прекращено и признано за артисткой.
Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной, сообщили 11 июля в пресс-службе ведомства. Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявили обвинение по статьям о совершении мошенничества.
4 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов завершили расследование по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы». Так, утром 13 августа пятеро неизвестных пришли в элитный ЖК в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Охранникам они представились новыми владельцами пятикомнатной квартиры, которая принадлежала певице.