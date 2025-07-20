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Собянин сообщил о ситуации на месте падения БПЛА в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения атаки беспилотника силами ПВО информировал, что в районе падения обломков в Зеленограде предварительно отсутствуют серьезные разрушения и жертвы, на месте действуют экстренные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения атаки беспилотника силами ПВО информировал, что в районе падения обломков в Зеленограде предварительно отсутствуют серьезные разрушения и жертвы, на месте действуют экстренные службы.

Ранее в воскресенье градоначальник сообщил о ликвидации атакующего столицу вражеского БПЛА.

На месте падения фрагментов в Зеленограде работают оперативные службы, сообщил Собянин. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Градоначальник отметил, что на данный момент реализуются все необходимые мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников, летевших на столицу.

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