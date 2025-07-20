Собянин сообщил о ситуации на месте падения БПЛА в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения атаки беспилотника силами ПВО информировал, что в районе падения обломков в Зеленограде предварительно отсутствуют серьезные разрушения и жертвы, на месте действуют экстренные службы.
Ранее в воскресенье градоначальник сообщил о ликвидации атакующего столицу вражеского БПЛА.
На месте падения фрагментов в Зеленограде работают оперативные службы, сообщил Собянин. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Градоначальник отметил, что на данный момент реализуются все необходимые мероприятия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников, летевших на столицу.