Пулково примет все рейсы, перенаправленные из Москвы

Аэропорт Пулково будет принимать все авиарейсы, перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург на фоне временных ограничений в столице, сообщили в Telegram-канале аэропорта.
Также во аэропорту Внуково предупредили о возможных изменениях расписания вылетов из-за временных ограничений на прием и отправку воздушных судов.
Ночью 20 июля все столичные аэропорты ввели запрет на полеты. К 04:00 мск их работа возобновилась.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 16 беспилотников, направлявшихся к городу. Он также информировал, что в районе падения обломков в Зеленограде предварительно отсутствуют серьезные разрушения и жертвы, на месте действуют экстренные службы. Градоначальник отметил, что на данный момент реализуются все необходимые мероприятия.