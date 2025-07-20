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Пулково примет все рейсы, перенаправленные из Москвы

Аэропорт Пулково будет принимать все авиарейсы, перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург на фоне временных ограничений в столице, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Аэропорт Пулково будет принимать все авиарейсы, перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург на фоне временных ограничений в столице, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Также во аэропорту Внуково предупредили о возможных изменениях расписания вылетов из-за временных ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Ночью 20 июля все столичные аэропорты ввели запрет на полеты. К 04:00 мск их работа возобновилась.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 16 беспилотников, направлявшихся к городу. Он также информировал, что в районе падения обломков в Зеленограде предварительно отсутствуют серьезные разрушения и жертвы, на месте действуют экстренные службы. Градоначальник отметил, что на данный момент реализуются все необходимые мероприятия.

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