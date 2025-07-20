Пулково примет все рейсы, перенаправленные из Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 16 беспилотников, направлявшихся к городу. Он также информировал, что в районе падения обломков в Зеленограде предварительно отсутствуют серьезные разрушения и жертвы, на месте действуют экстренные службы. Градоначальник отметил, что на данный момент реализуются все необходимые мероприятия.