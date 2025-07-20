Подростка ударило током на крыше поезда в Алматы

Напомним, в конце мая в Алматинской области 11-летнего мальчика убило током на территории зоны отдыха. Тетя мальчика записала обращение в соцсетях. До этого в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током. Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.