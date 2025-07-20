Подростка ударило током на крыше поезда в Алматы

Инцидент произошел, накануне, 19 июля, в 18:55 по станции Алматы-2. Дежурным по станции было зафиксировано происшествие.
«Несовершеннолетний (мальчик, 15 лет) самовольно проник на крышу вагона. В результате был поражен электрическим током и получил ожоги. На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший жив, ему оказана медицинская помощь», — сообщили в компании.
По факту происшествия проводится служебное расследование. Здесь же напомнили, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Проникновение на пути, а также любые действия вблизи подвижного состава, могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья.
Напомним, в конце мая в Алматинской области 11-летнего мальчика убило током на территории зоны отдыха. Тетя мальчика записала обращение в соцсетях. До этого в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током. Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.
Также в Талдыкоргане ребенок получил ожог пальцев после того, как его ударил током банковский терминал. Инцидент прокомментировали в полиции и банке. Первая помощь при ударе током.
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током: постарайтесь отключить электричество; ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой — вас также может ударить током; в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта; в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию «рот в рот» и непрямому массажу сердца.