На Алтае вертолёт совершил жёсткую посадку на озере

Вертолёт с двумя людьми на борту произвёл жёсткую посадку во время частного полёта в акватории озера Телецкое (Республика Алтай). Пассажиры воздушного судна доставлены в медучреждение, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, в ночь на 20 июля при выполнении частного полёта вертолет марки Robinson совершил жёсткую посадку на воду озера Телецкое у села Иогач (Турочакский район Республики Алтай).
Обстоятельства и причины инцидента выясняются. На борту находились два человека, которые госпитализированы, указано в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.