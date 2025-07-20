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На Алтае вертолёт совершил жёсткую посадку на озере

Вертолёт с двумя людьми на борту произвёл жёсткую посадку во время частного полёта в акватории озера Телецкое (Республика Алтай).

Вертолёт с двумя людьми на борту произвёл жёсткую посадку во время частного полёта в акватории озера Телецкое (Республика Алтай). Пассажиры воздушного судна доставлены в медучреждение, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, в ночь на 20 июля при выполнении частного полёта вертолет марки Robinson совершил жёсткую посадку на воду озера Телецкое у села Иогач (Турочакский район Республики Алтай).

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. На борту находились два человека, которые госпитализированы, указано в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.