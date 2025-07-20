На Алтае вертолёт совершил жёсткую посадку на озере

Вертолёт с двумя людьми на борту произвёл жёсткую посадку во время частного полёта в акватории озера Телецкое (Республика Алтай). Пассажиры воздушного судна доставлены в медучреждение, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.