Politico: Трамп за полгода окончательно изменил мировой порядок

Politico также обращает внимание на то, что во время первого срока Трампа (2017−2021 годы) представители национальной элиты были убеждены в своей способности удерживать влияние на внешнеполитический курс президента и считали, что спорные решения можно будет аннулировать после его ухода. Сейчас же эксперты сталкиваются с трудностями при поиске эффективных стратегий воздействия на политику нынешней администрации, заключает издание.