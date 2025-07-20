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Politico: Трамп за полгода окончательно изменил мировой порядок

Западные аналитики уверены, что за полгода второго президентского срока Дональда Трампа мировой порядок подвергся необратимым изменениям. К таким выводам приходит издание Politico.

Трамп нанес удар по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в сфере долгосрочного сотрудничества, считают журналисты.

Западные аналитики уверены, что за полгода второго президентского срока Дональда Трампа мировой порядок подвергся необратимым изменениям. К таким выводам приходит издание Politico.

Ссылаясь на беседы с бывшими представителями американских властей и специалистами в области политики, журналисты отмечают: спустя полгода после возвращения Трампа в Белый дом представители национальной безопасности признают, что нынешний президент радикально трансформировал существующую систему международных отношений. По их оценкам, действия Трампа нанесли существенный удар по основным элементам послевоенного миропорядка как в сфере торговли, так и в области долгосрочного сотрудничества между государствами.

В частности, издание приводит слова бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс, которая признала, что Соединенные Штаты, вероятно, уже не смогут вернуться к прежним моделям взаимодействия. Politico подчеркивает: подобные заявления наглядно демонстрируют эффективность работы второй администрации Трампа. Кроме того, отмечается, что участники форума в Аспене вынуждены адаптироваться к новой реальности, выстраиваемой вокруг принципа America First («Америка прежде всего»).

Politico также обращает внимание на то, что во время первого срока Трампа (2017−2021 годы) представители национальной элиты были убеждены в своей способности удерживать влияние на внешнеполитический курс президента и считали, что спорные решения можно будет аннулировать после его ухода. Сейчас же эксперты сталкиваются с трудностями при поиске эффективных стратегий воздействия на политику нынешней администрации, заключает издание.

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