Закладчица из Ачинска попалась с «синтетикой» после рейса в Красноярск

28-летняя жительница Ачинска окажется на скамье подсудимых за участие в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в МВД Красноярскому краю.
По версии следствия, в январе 2025 года женщина через мессенджер устроилась в наркосеть «на удалёнку» — фасовала наркотики, делала закладки и отчитывалась координатами. Работа шла бесконтактно: партию ей скидывали оптом, дальше она сама упаковывала дозы и прятала их по городу.
Часть вещества полицейским удалось изъять, но, как установлено, женщина успела сбыть наркотик нескольким покупателям, которые позже сами попались за хранение. Всего через неё прошло свыше 90 граммов «синтетики».
Задержали закладчицу после очередной поездки в Красноярск — именно там она «подняла вес» для новых тайников.
Теперь ей инкриминируют несколько эпизодов: сбыт наркотиков в составе организованной группы, покушение на сбыт в крупном размере и хранение запрещённых веществ. Дело передано в суд.