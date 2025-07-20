Закладчица из Ачинска попалась с «синтетикой» после рейса в Красноярск

По версии следствия, в январе 2025 года женщина через мессенджер устроилась в наркосеть «на удалёнку» — фасовала наркотики, делала закладки и отчитывалась координатами. Работа шла бесконтактно: партию ей скидывали оптом, дальше она сама упаковывала дозы и прятала их по городу.