Беженец Малый: украинский дрон убил мать и сына в доме в Дзержинске

В результате атаки украинского дрона-камикадзе в городе Дзержинск (ДНР) погибли женщина и её сын, сообщил РИА Новости беженец Сергей Малый, проживающий по соседству с местом происшествия.
«Мои соседи — мать и сын — жили рядом. Когда взорвался дрон, их дом загорелся. Они спустились в погреб, но не смогли выбраться оттуда. Кричали, но так и не смогли выбраться. Скорее всего, они задохнулись», — рассказал Сергей Малый.
Ранее в Дзержинске украинские военные регулярно атаковали мирных жителей, отметил беженец. Его дом также пострадал от прицельных атак украинских дронов. По его словам, украинские военные атаковали из-за ощущения безнаказанности.
«Им всё равно. Это как компьютерная игра: нажал кнопку — и ничего за это не будет. Они нас называют сепаратистами и всё время угрожают», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали применять самодельные химические вещества, сбрасывая их с беспилотников на позиции российских бойцов.