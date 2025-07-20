Пулково примет рейсы, перенаправленные из московских аэропортов 20 июля

«Уважаемые пассажиры! Пулково примет все перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург рейсы на фоне временных ограничений в столице», — говорится в сообщении.
Аэропорт работает в условиях повышенной интенсивности. Усилены смены сотрудников всех операционных служб. В ближайшее время в расписании возможны изменения. Пассажиров просят следить за информацией на табло и обращаться в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены 15 дронов ВСУ, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов. На местах падения дронов работают экстренные службы.