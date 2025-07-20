Пулково примет рейсы, перенаправленные из московских аэропортов 20 июля

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены 15 дронов ВСУ, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов. На местах падения дронов работают экстренные службы.