Миляев: ПВО уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью ночью

«Подразделения ПВО Минобороны РФ ночью уничтожили восемь вражеских БПЛА над территорией Тульской области. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах», — написал Миляев в своём Telegram-канале.
Сегодня ночью силы ПВО также отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены пятнадцать дронов ВСУ, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов. На местах падения дронов работают экстренные службы.