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Миляев: ПВО уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью ночью

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов сбила сегодня ночью ПВО над территорией Тульской области ночью. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

«Подразделения ПВО Минобороны РФ ночью уничтожили восемь вражеских БПЛА над территорией Тульской области. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах», — написал Миляев в своём Telegram-канале.

Сегодня ночью силы ПВО также отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены пятнадцать дронов ВСУ, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов. На местах падения дронов работают экстренные службы.

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