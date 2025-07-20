Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 93 украинских беспилотника над регионами России. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 38 дронов сбили над Брянской областью, 19 беспилотников — над Московским регионом, а 11 БПЛА ликвидировали над территорией Калужской области.
Также восемь беспилотников уничтожили над Тульской областью, пять — над Орловской и Нижегородской областями и три над Черным морем.
Два дрона сбили над Курской областью и по одному — над регионами Белгорода и Рязани.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написали в Telegram-канале ведомства.
Также силы ПВО в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией. В период с 15:00 до 19:00 также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.