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В Башкирии ликвидировали лесной пожар

В Башкирии ликвидировали лесной пожар.

Источник: госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован один лесной пожар в Абзелиловском районе, потушено два загорания сухой растительности в Баймакском и Янаульском районах. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2025 года в республике произошло более 10 очагов лесных пожаров на общей площади, превышающей 26 гектаров, а также 299 загораний сухой растительности на общей площади более 1200 гектаров.

Ранее Башинформ сообщил о том, что лесоводы Башкирии получили новую партию лесопатрульной техники.