В Башкирии ликвидировали лесной пожар.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован один лесной пожар в Абзелиловском районе, потушено два загорания сухой растительности в Баймакском и Янаульском районах. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.