Минобороны РФ: За ночь над регионами России перехвачено и уничтожено 93 БПЛА

Больше всего дронов — 38 — были сбиты над территорией Брянской области. 19 дронов уничтожены над Подмосковьем, из низ 16 летели на столицу. Над территорией Калужской области ПВО поразила 16 БПЛА, над Тульской — восемь, над Орловской и Нижегородской — по пять, над акваторией Чёрного моря — три, над Курской — два, над Белгородской и Рязанской — по одному.