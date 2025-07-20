Минобороны РФ: За ночь над регионами России перехвачено и уничтожено 93 БПЛА

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 38 — были сбиты над территорией Брянской области. 19 дронов уничтожены над Подмосковьем, из низ 16 летели на столицу. Над территорией Калужской области ПВО поразила 16 БПЛА, над Тульской — восемь, над Орловской и Нижегородской — по пять, над акваторией Чёрного моря — три, над Курской — два, над Белгородской и Рязанской — по одному.
Ранее в Минобороны сообщили, что вечером в субботу над несколькими регионами РФ было сбито 40 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов также было уничтожено над Брянской областью.