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Массовую атаку украинских дронов пресекли над несколькими регионами страны

В ночь на 20 июля силами ПВО РФ сбито 93 украинских дрона. Беспилотники ВСУ уничтожены над десятью регионами страны. Сводкой делится Минобороны России.

Над российскими регионами сбито 93 украинских дрона.

В ночь на 20 июля силами ПВО РФ сбито 93 украинских дрона. Беспилотники ВСУ уничтожены над десятью регионами страны. Сводкой делится Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области — в регионе сбили 38 БПЛА ВСУ. Над Московской областью — 19 беспилотников, в том числе 16, летевших на столицу.

Над территорией Калужской области силами ПВО ликвидировано 11 дронов, еще восемь — над территорией Тульской области. Пятью дронами бойцы ВСУ пытались атаковать территорию Орловской области, столько же сбито над Нижегородской областью.

Над Белгородской и Рязанской областями ликвидировано по одному БПЛА. Два украинских дрона сбили над Курской областью, еще три — над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

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