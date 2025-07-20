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Пушилин сообщил о последствиях ракетных ударов ВСУ по ДНР

В результате ракетного удара по Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина 1975 года рождения, сообщил руководитель региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

В результате ракетного удара по Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина 1975 года рождения, сообщил руководитель региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

По его данным, пострадали ещё пятеро граждан — четверо мужчин и одна женщина. Один из мужчин тяжело ранен в посёлке Красный Партизан.

Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Вследствие обстрела полностью разрушен один жилой дом, три — получили повреждения. Также повреждены два автомобиля и семь объектов гражданской инфраструктуры: республиканский травмоцентр, магазин, ЛЭП, школа, газопровод, кафе и газораспределительная станция.

Как заявил глава ДНР, ВСУ нанесли 8 ударов с применением РСЗО HIMARS, 155-мм ствольной артиллерии и беспилотников.

Напомним, 4 июля в ДНР от ракетных ударов погибли четыре человека, семеро получили ранения.

Пушилин также сообщил о ранении женщины средней тяжести в Петровском районе Донецка от атаки украинского БПЛА и о двух пострадавших женщинах в Никитовском районе Горловки от беспилотника-камикадзе.

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