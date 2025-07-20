Появилось видео с места гибели пастуха со стадом овец от молнии в КЧР

Если пострадавший от удара молнии потерял сознание, его нужно «откачать». При этом если у него появились кровотечения, необходимо их остановить подручными средствами, например, перетянуть жгутом из ремня. Об этом «Вечерней Москве» заявил травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой.