Змеи покусали 11 жителей Башкирии

При этом за помощью после укусов змей обратились 11 человек. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
С начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 60 сообщений от граждан о змеях. Чаще всего речь шла об ужах, укус которых не ядовит. Но специалисты госкомитета напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при встрече с любыми змеями.
В частности, не нужно приближаться и беспокоить змею, она атакует только в целях самозащиты. Если случайно наткнулись на змею, замрите. В большинстве случаев она уползёт сама. Если змея ведёт себя агрессивно (шипит, сворачивается клубком и делает выпады в вашу сторону), медленно отступайте, но не поворачивайтесь к ней спиной и не делайте резких движений. Если вы отправляетесь на природу, надевайте высокую обувь с толстой подошвой.