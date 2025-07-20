Змеи покусали 11 жителей Башкирии

В частности, не нужно приближаться и беспокоить змею, она атакует только в целях самозащиты. Если случайно наткнулись на змею, замрите. В большинстве случаев она уползёт сама. Если змея ведёт себя агрессивно (шипит, сворачивается клубком и делает выпады в вашу сторону), медленно отступайте, но не поворачивайтесь к ней спиной и не делайте резких движений. Если вы отправляетесь на природу, надевайте высокую обувь с толстой подошвой.