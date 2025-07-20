В США арестовали мужчину, обезглавившего чайку за украденный картофель фри

Правоохранители предъявили обвинение в жестоком обращении с животными Франклину Циглеру из Нью-Джерси, по их данным, мужчина обезглавил чайку на глазах у своей дочери из-за того, что птица украла картофель фри, пишет New York Post.
«30-летний Циглер пронес мертвую морскую птицу по парку развлечений, прежде чем спросить персонал, могут ли они предоставить ему мешок для мусора», — говорится в материале.
Уточняется, что полицию вызвали очевидцы. Циглер оказал сопротивление силовикам.
«Циглер был разгневан и отказывался сотрудничать с офицерами, что привело к задержанию за хулиганство и сопротивление аресту, оба преступления связаны с нарушением общественного порядка», — сообщили в полицейском управлении Северного Вайлдвуда.
Автор материала отмечает, что в США действует «Закон о перелетных птицах» от 1918 года, который запрещает «преследование, охоту, добычу, отлов, убийство или продажу» чаек.
Как удалось выяснить изданию, Циглер так и не признал свою вину.
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