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Омич с травматическим пистолетом охотится на бездомных животных на окраине

Омичи возмущены количеством жертв.

Источник: Om1 Омск

В городских пабликах и телеграм-каналах горячо обсуждают некоего охотника, отстреливающего домашних животных в микрорайоне Входном.

На фотографиях, которые вы увидите ниже, показана одна из жертв живодёра. Ею стала собака, раненная в лапу дробинкой диаметром в несколько миллиметров. Судя по снимкам, ей помогли ветеринары.

Читатели в комментариях разделились на два лагеря. Одни уверены, что подобное отношение к животным недопустимо в принципе, другие считают, что если городские власти не занимаются борьбой с бродячими животными, то ею будут заниматься сами жители. Для окраины — микрорайон Входной находится в 15 минутах езды от Старого Кировска по Исилькульскому тракту — проблема бродячих собак стоит очень остро, отмечают подписчики.