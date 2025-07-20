Омич с травматическим пистолетом охотится на бездомных животных на окраине

В городских пабликах и телеграм-каналах горячо обсуждают некоего охотника, отстреливающего домашних животных в микрорайоне Входном.
На фотографиях, которые вы увидите ниже, показана одна из жертв живодёра. Ею стала собака, раненная в лапу дробинкой диаметром в несколько миллиметров. Судя по снимкам, ей помогли ветеринары.
Читатели в комментариях разделились на два лагеря. Одни уверены, что подобное отношение к животным недопустимо в принципе, другие считают, что если городские власти не занимаются борьбой с бродячими животными, то ею будут заниматься сами жители. Для окраины — микрорайон Входной находится в 15 минутах езды от Старого Кировска по Исилькульскому тракту — проблема бродячих собак стоит очень остро, отмечают подписчики.