Омич с травматическим пистолетом охотится на бездомных животных на окраине

Читатели в комментариях разделились на два лагеря. Одни уверены, что подобное отношение к животным недопустимо в принципе, другие считают, что если городские власти не занимаются борьбой с бродячими животными, то ею будут заниматься сами жители. Для окраины — микрорайон Входной находится в 15 минутах езды от Старого Кировска по Исилькульскому тракту — проблема бродячих собак стоит очень остро, отмечают подписчики.