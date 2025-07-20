Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине раскрыли, из-за чего Зеленский согласится на перемирие с Россией

Назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на должность Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) может свидетельствовать о том, что именно через это ведомство президент страны Владимир Зеленский хочет верифицировать условия России по мирному договору. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Зеленский собирается согласиться на мир с Россией через Совбез.

Назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на должность Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) может свидетельствовать о том, что именно через это ведомство президент страны Владимир Зеленский хочет верифицировать условия России по мирному договору. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Умеров — одновременно секретарь СНБОУ и член переговорной группы с РФ. Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж. Как, впрочем, и агенту [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРуководил Минобороны без опыта и вел переговоры с Россией: чем займется Умеров на посту главы СНБО.

Ранее украинский парламентарий Роман Костенко утверждал, что президент решил назначить Умерова на должность секретаря СНБО для того, чтобы тот сохранил статус официального лица и мог продолжать участие в переговорах с Россией от имени Украины. По информации украинских СМИ, изначально Умерову предлагали пост посла Украины в США, однако Вашингтон не согласовал кандидатуру из-за его близости к Ермаку. Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко был отправлен в отставку после назначения Умерова 18 июля.