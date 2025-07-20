На Украине раскрыли, из-за чего Зеленский согласится на перемирие с Россией

Ранее украинский парламентарий Роман Костенко утверждал, что президент решил назначить Умерова на должность секретаря СНБО для того, чтобы тот сохранил статус официального лица и мог продолжать участие в переговорах с Россией от имени Украины. По информации украинских СМИ, изначально Умерову предлагали пост посла Украины в США, однако Вашингтон не согласовал кандидатуру из-за его близости к Ермаку. Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко был отправлен в отставку после назначения Умерова 18 июля.