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В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА 20 июля 2025 года

20 июля 2025 года МЧС России распространило экстренное предупреждение об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Самарской области.

20 июля 2025 года МЧС России распространило экстренное предупреждение об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Самарской области. В официальном сообщении ведомства содержится призыв сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Рекомендации МЧС при угрозе атаки беспилотников.

Если вы на улице:

Немедленно покиньте открытую местность;

Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;

Избегайте нахождения рядом с окнами и несущими конструкциями.

Если вы дома:

Переместитесь в помещение без окон (ванная, кладовая);

Расположитесь на полу, подальше от наружных стен;

Не приближайтесь к окнам и балконам.

Если вы в транспорте:

Немедленно покиньте автомобиль или общественный транспорт;

Найдите ближайшее укрытие;

Не пытайтесь наблюдать за беспилотником.

При обнаружении БПЛА или его обломков:

Не приближайтесь и не трогайте объект;

Немедленно покиньте опасную зону;

Сообщите о находке по телефону экстренных служб.

Куда звонить в экстренной ситуации.

При возникновении угрозы или обнаружении беспилотника звоните:

112 — единая служба спасения;

101 — пожарная охрана и МЧС.

Из-за угрозы атаки БПЛА в Самаре действуют ограничения мобильного интернета. Об этом мы писали ранее.

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