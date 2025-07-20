В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА 20 июля 2025 года

Рекомендации МЧС при угрозе атаки беспилотников.
Если вы на улице:
Немедленно покиньте открытую местность;
Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;
Избегайте нахождения рядом с окнами и несущими конструкциями.
Если вы дома:
Переместитесь в помещение без окон (ванная, кладовая);
Расположитесь на полу, подальше от наружных стен;
Не приближайтесь к окнам и балконам.
Если вы в транспорте:
Немедленно покиньте автомобиль или общественный транспорт;
Найдите ближайшее укрытие;
Не пытайтесь наблюдать за беспилотником.
При обнаружении БПЛА или его обломков:
Не приближайтесь и не трогайте объект;
Немедленно покиньте опасную зону;
Сообщите о находке по телефону экстренных служб.
Куда звонить в экстренной ситуации.
При возникновении угрозы или обнаружении беспилотника звоните:
112 — единая служба спасения;
101 — пожарная охрана и МЧС.
Из-за угрозы атаки БПЛА в Самаре действуют ограничения мобильного интернета. Об этом мы писали ранее.
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