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Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление расчеты БПЛА из Киева

Командование ВСУ приняло такое решение из-за высоких потерь.

Источник: Аргументы и факты

В связи с большими потерями, понесёнными в ходе боевых действий, командование Вооружённых сил Украины приняло решение о передислокации сводных расчётов беспилотных летательных аппаратов из Киева на сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Анализ информации, предоставленной украинскими волонтёрами, позволяет сделать вывод о том, что командование ВСУ направляет на сумское направление сводные расчёты БПЛА, которые находятся в непосредственном подчинении командования беспилотных систем ВСУ», — сообщил источник.

Также источник сообщил, что киевская пропаганда активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье в ответ на новости об успехах ВС РФ в Сумской области.

«В украинских СМИ и блогах появилась информация об успешных операциях, проведённых бойцами “Севера” в Бессаловке и Рыжевке. В ответ на это вражеская пропаганда начала активно распространять архивные и ложные данные о боевых действиях на этом участке», — сообщил источник.

Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что успехи российских военнослужащих в ходе специальной военной операции могут привести к массовому отступлению Вооружённых сил Украины со своих позиций.

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