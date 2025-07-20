Прокуратура взяла на контроль ход расследования огненного ДТП под Омском

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования ДТП на федеральной трассе Омск — Тюмень.
Огненное автопроисшествие произошло днём 19 июля в Любинском районе Омской области. Столкнулись два большегруза, загорелись и полностью перегородили проезжую часть.
Было установлено, что водитель КамАЗа 1964 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком, которым управлял водитель 1968 года рождения. После этого КамАЗ по касательной задел легковушку под управлением мужчины 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
В результате ДТП водители большегрузов от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В легковом автомобиле никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что 18 июля утром на автодороге «Бакбасар — Полтавка» произошло ДТП.
51-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением на 86-м километре трассы. Машина съехала в левый кювет, в результате чего водитель получил смертельные травмы.