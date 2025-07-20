Прокуратура взяла на контроль ход расследования огненного ДТП под Омском

Было установлено, что водитель КамАЗа 1964 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком, которым управлял водитель 1968 года рождения. После этого КамАЗ по касательной задел легковушку под управлением мужчины 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.