ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с двух беспилотников

Украинские военные сбросили с двух беспилотников на Донецк взрывоопасные предметы. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По информации региональных властей, оба сброса произошли в Куйбышевском районе Донецка — в 00:10 и 00:40 мск. О последствиях управление не рассказало.
На днях сообщалось, что в аэропорту столицы ДНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, который был оставлен там солдатами ВСУ. Все произошло во время строительных работ, мирный житель выжил.