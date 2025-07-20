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ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с двух беспилотников

Оба сброса зафиксировали в Куйбышевском районе города.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные сбросили с двух беспилотников на Донецк взрывоопасные предметы. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По информации региональных властей, оба сброса произошли в Куйбышевском районе Донецка — в 00:10 и 00:40 мск. О последствиях управление не рассказало.

На днях сообщалось, что в аэропорту столицы ДНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, который был оставлен там солдатами ВСУ. Все произошло во время строительных работ, мирный житель выжил.