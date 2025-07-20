Жена погибшего в аппарате МРТ американца рассказала, как его туда засосало

Жена жителя Лонг-Айленда, которого засосало в аппарат МРТ в субботу, 19 июля, нарушила молчание — она рассказала о трагедии и о том, кто, по ее мнению, виноват, пишет New York Post.
По словам Эдриенн Джонс-Макаллистер, супруг погиб прямо на ее руках.
«Он обмяк у меня на руках, и это до сих пор прокручивается в моем мозгу», — поделилась женщина.
Она добавила, что в субботу муж повез ее на МРТ для снимка колена. После процедуры он зашел в кабинет, чтобы помочь супруге вылезти из аппарата. Когда мужчина наклонился к Эдриенн, аппарат «переключился и втянул его внутрь».
Врач, проводивший процедуру, и Эдриенн бросились на помощь мужчине, но так и не смогли его достать.
Женщина подчеркнула, что ее супруг носил массивную цепь на шее, медик видел это, но все равно допустил его в кабинет. По ее словам, именно «техник аппарата виновен в преждевременной смерти мужа».
Напомним, житель Лонг-Айленда в США умер после того, как его засосало в аппарат магнитно-резонансной томографии в больнице Университета Северного берега. По данным правоохранителей, причиной гибели могла стать асфиксия и повреждение шейных позвонков.