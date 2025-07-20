Жена погибшего в аппарате МРТ американца рассказала, как его туда засосало

Она добавила, что в субботу муж повез ее на МРТ для снимка колена. После процедуры он зашел в кабинет, чтобы помочь супруге вылезти из аппарата. Когда мужчина наклонился к Эдриенн, аппарат «переключился и втянул его внутрь».