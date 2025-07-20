Ударит или нет: что ждать от магнитных бурь и давления 21 июля 2025

Больше воды и легкая еда. Это снижает головные боли и чувство усталости. Сон и режим. Высыпайтесь и ложитесь спать в одно время, чтобы поддержать организм. Меньше стресса и физической нагрузки в пиковые дни. Если ожидается буря, не планируйте тяжелых дел. Прогулки на свежем воздухе. Они помогают организму адаптироваться. Контроль давления. При склонности к гипертонии проверяйте показатели и вовремя принимайте лекарства. Ограничьте кофе и алкоголь. Они могут усиливать головные боли и скачки давления.