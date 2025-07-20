В Зиминском районе сгорел дом из-за короткого замыкания

Утром в Зиминском районе на улице Комсомольской участка Борового загорелся двухквартирный дом. До прибытия пожарной службы из дома самостоятельно эвакуировалось пять человек — двое взрослых и трое детей. Пострадавших нет, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Иркутской области.