В Зиминском районе сгорел дом из-за короткого замыкания

Утром в Зиминском районе на улице Комсомольской участка Борового загорелся двухквартирный дом. До прибытия пожарной службы из дома самостоятельно эвакуировалось пять человек — двое взрослых и трое детей. Пострадавших нет, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Иркутской области.
В ликвидации возгорания участвовали десять огнеборцев, было использовано четыре единицы техники. Пламя ликвидировали на 108 кв. м. От распространения огня спасено шесть строений. Забор воды проводился от реки Урункуйка. Дознаватели МЧС установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее в Чунском районе в поселке Бидога загорелся брусовый дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили на диване 38-летнего погибшего, в соседней комнате на полу у окна нашли 46-летнюю женщину, которая отравилась угарным газом— её госпитализировали в районную больницу.