Spiegel: Украина сговорилась с США по переговорам с Россией

Зеленский предложил России переговоры до сговору с США.
Украина сговорившись с США, предложила России провести новый раунд переговоров по прекращению огня в Стамбуле. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
«Зеленский предложил России новые переговоры о прекращении огня… Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», — отмечает Spiegel. Немецкие журналисты также указывают, что на подготовку новых встреч мог повлиять недавний визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев и 50-дневный срок, который установил по переговорам американский президент Дональд Трамп.
Ранее, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров обратился к российской стороне с предложением провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. В Москве выразили надежду, что точная дата переговоров будет согласована в ближайшее время.
Напомним, что предыдущие раунды прямых переговоров между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В ходе этих встреч стороны договорились о взаимном обмене пленными, Москва также вернула Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, был проведен обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Россия неоднократно заявляла о готовности продолжить диалог. В Киеве же назвали переговорный процесс «исчерпавшим себя». После этого Трамп пригрозил РФ 100-процентными вторичными пошлинами в случае, если прогресс по переговорам не будет достигнут в ближайшие 50 дней.