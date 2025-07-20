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В Брянской области ищут пропавшие миллионы с фортификаций

В Брянской области расследуют уголовное дело, связанное с присвоением средств при возведении фортификационных объектов. Такая информация содержится в судебных материалах.

В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций.

В Брянской области расследуют уголовное дело, связанное с присвоением средств при возведении фортификационных объектов. Такая информация содержится в судебных материалах.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах», — говорится в материалах. Их изучили журналисты РИА Новости.

Согласно этим документам, одной из подозреваемых по делу проходит Светлана Афанасьева. В конце мая суд наложил арест на денежные средства в размере до 20,8 миллиона рублей, которые могут быть зачислены на ее банковские счета.

Объединенная пресс-служба судов Брянской области проинформировала, что материалы по делу Афанасьевой в суд пока не поступали, а вопрос об избрании меры пресечения в отношении нее не рассматривался. В МВД ситуацию пока не прокомментировали.