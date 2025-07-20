В Челябинской области задержали «закладчика» с 48 свёртками с метадоном

Оперативники отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Копейску задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили 48 свёртков с веществом, которое, как показала экспертиза, оказалось метадоном массой более 13 граммов.
Как выяснилось, мужчина собирался сбывать наркотик бесконтактным способом — через тайники-закладки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Сотрудники полиции продолжают работу по установлению возможных соучастников.
Правоохранители напоминают: в России запрещён свободный оборот наркотиков. Уголовной ответственности подлежат лица с 16 лет. О подозрительных действиях можно сообщить по телефонам 02 или 102, либо обратиться в ближайший отдел полиции.
Житель Челябинска получил 17 лет колонии строгого режима за производство более 25 килограммов наркотиков. Приговор ему огласил областной суд в пятницу, 18 июля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.