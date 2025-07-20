В Челябинской области задержали «закладчика» с 48 свёртками с метадоном

Как выяснилось, мужчина собирался сбывать наркотик бесконтактным способом — через тайники-закладки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.