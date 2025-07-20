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В Челябинской области задержали «закладчика» с 48 свёртками с метадоном

В Копейске сотрудники полиции поймали мужчину, который пытался сбыть наркотики через тайники-закладки. У 41-летнего жителя Коркино при себе нашли почти 50 свёртков с метадоном.

Источник: Pchela.News

Оперативники отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Копейску задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили 48 свёртков с веществом, которое, как показала экспертиза, оказалось метадоном массой более 13 граммов.

Как выяснилось, мужчина собирался сбывать наркотик бесконтактным способом — через тайники-закладки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению возможных соучастников.

Правоохранители напоминают: в России запрещён свободный оборот наркотиков. Уголовной ответственности подлежат лица с 16 лет. О подозрительных действиях можно сообщить по телефонам 02 или 102, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Житель Челябинска получил 17 лет колонии строгого режима за производство более 25 килограммов наркотиков. Приговор ему огласил областной суд в пятницу, 18 июля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.