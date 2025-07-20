Правнучке летчика Чкалова Богдановой* грозит второе уголовное дело

— У нее в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовное дело, заочное обвинение и приговор, — заявил Алексей Алешкин в разговоре с РИА Новости.