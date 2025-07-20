Правнучке летчика Чкалова Богдановой* грозит второе уголовное дело

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* может грозить еще одно уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ в отношении иностранных агентов. С таким мнением выступил адвокат Андрей Алешкин.
Юрист отметил, что Богданова* может попытаться снизить риск уголовного преследования, выполнив установленные требования: разместив соответствующую маркировку в своих публикациях и подав отчет о деятельности, если он ранее не был представлен.
Из материалов судебной картотеки следует, что ни один из назначенных ей штрафов обжалован не был.
— У нее в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовное дело, заочное обвинение и приговор, — заявил Алексей Алешкин в разговоре с РИА Новости.
В апреле Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дарью Богданову* на 45 тысяч рублей. Тогда ее обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Ранее стало известно, что объявленная в РФ в международный розыск по делу о призывах к терроризму Дарья Богданова* зарегистрировала в Бельгии стартап. Причиной уголовного дела об оправдании терроризма в отношении Богдановой* стало ее интервью.
*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, является иноагентом.