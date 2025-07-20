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СК расследует хищения при возведении фортификаций в Брянской области

Расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах», — сказано в материалах.

Отмечается одна из фигуранток дела — Светлана Афанасьева. В конце мая этого года суд арестовал средства в пределах 20,8 млн рублей.

Как сообщили агентству в объединенной пресс-службе судов Брянской области, дело Афанасьевой к ним пока не поступало, меру пресечения ей не избирали. Официальных комментариев УМВД по Брянской области о ходе расследования на данный момент отсутствует.

Накануне было предъявлено обвинение в особо крупной растрате денежных средств при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. По делу проходят три человека.