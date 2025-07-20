Молния убила 13-летнего мальчика в Туве

Ранее в Карачаево-Черкесии случился похожий инцидент. Там из-за удара молнии в урочище Шайлыкъ-Сырт погиб пастух, его собака, его лошадь и несколько овец из стада. Кажется, что их убило одним лишь разрядом, поскольку на видео все тела лежат рядом.