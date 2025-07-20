Подмосковье и Брянская область подверглись массированным налетам беспилотников ВСУ: карта атак БПЛА 20 июля

В ночь с 19 на 20 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью — 38 единиц, а также в Московском регионе — 19, из них 16 направлялись на Москву. Кроме того, беспилотники были ликвидированы над Калужской (11), Тульской (восемь), Орловской (пять), Нижегородской (пять), Курской (два), Белгородской (один) и Рязанской (один) областями, а также над акваторией Черного моря (три).