На трассе в Оренбурге вспыхнул грузовик. Фото

По предварительным данным, водитель «Газели», следовавший из Оренбурга в направлении Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой-Грантой». В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля. Сразу после удара грузовик загорелся.