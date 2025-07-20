На трассе в Оренбурге вспыхнул грузовик. Фото

На трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, из-за которого загорелся грузовик.
В Бузулукском районе Оренбургской области на 176 километре трассы М-5 «Урал» грузовая «Газель» столкнулась с легковушкой и загорелась. Об этом сообщили в МЧС региона.
«На 176 км трассы М-5 “Урал” произошло столкновение грузовой газели и легкового автомобиля. В результате аварии загорелась газель», — сообщает telegram-канал МЧС по Оренбургской области.
По предварительным данным, водитель «Газели», следовавший из Оренбурга в направлении Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой-Грантой». В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля. Сразу после удара грузовик загорелся.
Пожарные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Для тушения огня использовали пену. В работах на месте происшествия были задействованы девять специалистов и две единицы техники из 23 пожарно-спасательной части.