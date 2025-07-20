Названы подробности гибели десятков человек при крушении туристического судна

«Дождь шел около 15 минут, а затем лодку начало сильно трясти, столы и стулья задвигались, и через несколько секунд лодка перевернулась», — рассказал 36-летний мужчина. «Вода хлынула внутрь, и я потерял всякую ориентацию. Я пытался дышать. Но воды набралось еще больше. Я сделал глубокий вдох, избавился от спасательного жилета и нырнул. Я увидел полоску света и последовал за ней, чтобы выплыть из лодки, а затем забрался на перевернутую лодку, чтобы позвать на помощь».