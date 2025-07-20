Убиты десятки человек: солдаты обстреляли собравшуюся в поисках еды толпу

По меньшей мере 32 палестинца погибли в Газе в результате того, что Армия Обороны Израиля открыла огонь по толпе, собравшейся в поисках еды. Свидетели говорят, что события возле центров оказания помощи Гуманитарного фонда Газы на юге палестинского анклава напоминали массовую бойню.
По словам очевидцев и сотрудников больниц, по меньшей мере 32 человека погибли и более 100 получили ранения в субботу утром, когда израильские войска открыли огонь по толпе палестинцев, которые искали еду в двух пунктах распределения гуманитарной помощи на юге Газы, пишет The Guardian.
Люди, находившиеся на месте происшествия, описали это как «массовую бойню» и заявили, что израильские военные открыли «беспорядочный огонь» по группам палестинцев, которые, как сообщается, в основном были молодыми людьми, направлявшимися к центрам, управляемым поддерживаемым США и Израилем гуманитарным фондом Газы (GHF).
Большинство смертей, которые представитель агентства гражданской обороны Махмуд Бассал объяснил «израильским обстрелом», произошли в районе Теина, примерно в двух милях от центра распределения гуманитарной помощи GHF к востоку от Хан-Юниса.
Медицинские источники сообщили израильской газете Haaretz, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, в то время как свидетели на месте происшествия заявили, что многие из погибших и раненых были детьми и подростками.
В больницу имени Нассера в Хан-Юнисе поступило 25 тел, а также десятки раненых, еще девять человек были убиты недалеко от центра к северо-западу от Рафаха, сообщило агентство гражданской обороны.
Доктор Атеф аль-Хаут, директор больницы Насер, описал ситуацию как «беспрецедентное число жертв за очень короткое время», предупредив, что фактическое число погибших может быть выше.
«Мы не в состоянии обеспечить адекватное медицинское обслуживание, поскольку у нас нет оборудования, медикаментов и персонала», — сказал он газете Haaretz.
В заявлении фонда GHF, который был создан для замены традиционной системы распределения гуманитарной помощи в Газе под руководством ООН, говорится, что на его объектах или вблизи них не было никаких инцидентов. В сообщении сказано, что, по сообщениям, израильские обстрелы произошли далеко от объектов фонда и за несколько часов до их открытия. «Мы неоднократно предупреждали лиц, ищущих помощи, не посещать наши объекты ночью и рано утром», — заявили в организации.
Израильские военные заявили, что они произвели «предупредительные выстрелы» вблизи Рафаха после того, как группа подозреваемых приблизилась к военнослужащим и проигнорировала призывы соблюдать дистанцию. Израильские военные заявили, что расследуют сообщения о жертвах, но отметили, что инцидент произошел ночью, когда распределительный центр был закрыт.
Махмуд Мокеймар рассказал журналистам Associated Press, что он шел с толпой людей, в основном молодых людей, в направлении продовольственного центра. Войска сделали предупредительные выстрелы, когда толпа приблизилась, а затем открыли огонь по идущим людям.
«Это была настоящая бойня, — утверждает он. — Оккупанты открыли по нам беспорядочный огонь». Он сказал, что ему удалось скрыться, но он увидел, как по меньшей мере три неподвижных тела лежали на земле, а множество других раненых убегали.
Очевидец Акрам Акер говорит, что войска открыли огонь из пулеметов, установленных на танках и беспилотниках. По его словам, стрельба произошла между 5 и 6 часами утра. «Они окружили нас и начали стрелять прямо в нас», — сказал он AP. Он утверждает, что видел много раненых, лежащих на земле.
Сана аль-Джабери, 55-летняя женщина, сказала, что видела много убитых и раненых, когда покидала этот район. «Мы кричали: “Еда, еда”, но они с нами не разговаривали. Они просто открыли огонь», — сказала она.
По данным информационного агентства AFP, четверо других свидетелей также обвинили израильские войска в открытии огня. «Они начали стрелять в нас, и мы легли на землю. Подъехали танки и джипы, из них вышли солдаты и начали стрелять», — рассказывает 24-летний свидетель.
Также местное агентство гражданской обороны сообщило, что в результате израильского удара по жилому дому близ Нусейрата в центральной части Газы погибли 12 человек, что стало последним в серии смертоносных бомбардировок.
По данным экспертов по продовольственной безопасности, более 2 миллионов палестинцев в Газе переживают катастрофический гуманитарный кризис, и все население находится под угрозой голода, в то время как распределение продовольствия на объектах GHF было охарактеризовано как «смертоносный хаос».
В прошлую среду в давке возле центра GHF погибли 19 человек, один человек получил ножевое ранение. В GHF возложили ответственность за инцидент на ХАМАС, назвав его «продуманной провокацией, частью целенаправленных усилий ХАМАСА и его союзников по срыву наших операций по спасению жизней».
Доктор Мохаммед Сакер, заведующий сестринским отделением больницы Насера, сообщил AP, что большинство людей, погибших в субботу, были убиты выстрелами в голову и грудь, и что некоторые из них были помещены в и без того перегруженное отделение интенсивной терапии. «Ситуация сложная и трагическая», — сказал он, добавив, что больница отчаянно нуждается в медикаментах для лечения ежедневного потока пострадавших.
Израильские переговорщики и представители ХАМАС обсуждают временное перемирие в войне в Газе, в результате которого 10 выживших заложников и тела еще 18 человек будут возвращены Израилю в обмен на освобождение ряда палестинцев.
В пятницу президент Дональд Трамп заявил на обеде, что 10 заложников «очень скоро» будут освобождены из Газы, но не сообщил никаких дополнительных подробностей. Выступая перед законодателями в Белом доме, Трамп, который в течение нескольких недель предсказывал, что соглашение о прекращении огня под руководством США и освобождении заложников неизбежно, сказал: «Мы вернули большинство заложников. Очень скоро у нас будет еще 10 таких же, и мы надеемся, что с этим мы быстро покончим».