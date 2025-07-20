Убиты десятки человек: солдаты обстреляли собравшуюся в поисках еды толпу

В заявлении фонда GHF, который был создан для замены традиционной системы распределения гуманитарной помощи в Газе под руководством ООН, говорится, что на его объектах или вблизи них не было никаких инцидентов. В сообщении сказано, что, по сообщениям, израильские обстрелы произошли далеко от объектов фонда и за несколько часов до их открытия. «Мы неоднократно предупреждали лиц, ищущих помощи, не посещать наши объекты ночью и рано утром», — заявили в организации.