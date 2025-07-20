В Пермском крае фура с подсолнечным маслом загорелась на трассе М-12

По предварительным данным, около 19:00 на 1428-м километре участка «Дюртюли-Ачит» у автомобиля FAW J7 внезапно лопнуло колесо. Предполагается, что оно ударилось о дорожный отбойник и вызвало искру, после чего начался пожар.