В Пермском крае фура с подсолнечным маслом загорелась на трассе М-12

Вечером 19 июля на трассе М-12 «Восток» в Пермском крае произошло возгорание грузовика с цистерной. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По предварительным данным, около 19:00 на 1428-м километре участка «Дюртюли-Ачит» у автомобиля FAW J7 внезапно лопнуло колесо. Предполагается, что оно ударилось о дорожный отбойник и вызвало искру, после чего начался пожар.
Пламя охватило как кабину фуры, так и цистерну, заполненную подсолнечным маслом. К счастью, утечки груза удалось избежать, а огонь был оперативно потушен.