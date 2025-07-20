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Ребенка убило молнией в российском регионе

Вечером 19 июля в Дзун-Хемчикском районе Тувы молния убила 13-летнего мальчика.

Вечером 19 июля в Дзун-Хемчикском районе Тувы молния убила 13-летнего мальчика. Об этом сообщает региональный СК.

Известно, что подросток помогал родным на чабанской стоянке в местечке Кызыл-Кожагар. В тот вечер он вместе с двоюродным братом погнал табун лошадей.

Во время перегона в мальчика попала молния, убив его мгновенно. Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Карачаево-Черкессии ударом молнии убило пастуха и всю отару овец.