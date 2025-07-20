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Вязович попал в аварию и сошел с «Шелкового пути»

Грузовик лидера опрокинулся в самом начале спецучастка, экипаж не пострадал, однако машине пришлось вернуться в сторону старта.

Источник: МАЗ-СПОРТавто

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Лидер зачета грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь» белорус Сергей Вязович попал в аварию во время прохождения девятого этапа и сошел с дистанции, сообщает Sputnik.

В субботу белорусский экипаж из команды «МАЗ-Спортавто» выиграл восьмой этап рейда и возглавил общий зачет. Вторым к финишу пришла машина россиянина Дмитрия Сотника из «КАМАЗ-Мастер», который уступил победителю всего три минуты.

На девятом этапе 20 июля грузовик Вязовича опрокинулся в самом начале спецучастка протяженностью 276,26 км, который проходит по маршруту Алтай — Ховд.

Экипаж не пострадал и поставил машину на колеса, однако ему пришлось поехать в сторону старта.

Последний 11-й этап ралли запланирован на 22 июля с финишем в Горно-Алтайске.