Вязович попал в аварию и сошел с «Шелкового пути»

В субботу белорусский экипаж из команды «МАЗ-Спортавто» выиграл восьмой этап рейда и возглавил общий зачет. Вторым к финишу пришла машина россиянина Дмитрия Сотника из «КАМАЗ-Мастер», который уступил победителю всего три минуты.