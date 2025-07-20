Вязович попал в аварию и сошел с «Шелкового пути»

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Лидер зачета грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь» белорус Сергей Вязович попал в аварию во время прохождения девятого этапа и сошел с дистанции, сообщает Sputnik.
В субботу белорусский экипаж из команды «МАЗ-Спортавто» выиграл восьмой этап рейда и возглавил общий зачет. Вторым к финишу пришла машина россиянина Дмитрия Сотника из «КАМАЗ-Мастер», который уступил победителю всего три минуты.
На девятом этапе 20 июля грузовик Вязовича опрокинулся в самом начале спецучастка протяженностью 276,26 км, который проходит по маршруту Алтай — Ховд.
Экипаж не пострадал и поставил машину на колеса, однако ему пришлось поехать в сторону старта.
Последний 11-й этап ралли запланирован на 22 июля с финишем в Горно-Алтайске.