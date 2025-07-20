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В Ростовской области из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов

В Усть-Донецком районе Ростовской области неблагоприятные погодные условия, такие как мощный ураган с грозой, стали причиной отключения электроснабжения в 11 населенных пунктах.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +25°

Об этом проинформировали представители районной администрации.

По состоянию на утро 20 июля, электроснабжение частично отсутствует в одиннадцати населенных пунктах. Причиной тому послужили разгулявшиеся стихии.

Разбушевавшийся ураган в Усть-Донецком районе вызвал обрывы линий электропередач, поломки на трансформаторных подстанциях, а также падение деревьев и опор ЛЭП.

С самого утра специалисты энергетических служб ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии. Для скорейшего устранения последствий аварии, бригады энергетиков направлены в три наиболее пострадавшие части района.

Напомним, что до конца дня 20 июля в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, грозу, порывистый ветер.