В Ростовской области из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов

Об этом проинформировали представители районной администрации.
По состоянию на утро 20 июля, электроснабжение частично отсутствует в одиннадцати населенных пунктах. Причиной тому послужили разгулявшиеся стихии.
Разбушевавшийся ураган в Усть-Донецком районе вызвал обрывы линий электропередач, поломки на трансформаторных подстанциях, а также падение деревьев и опор ЛЭП.
С самого утра специалисты энергетических служб ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии. Для скорейшего устранения последствий аварии, бригады энергетиков направлены в три наиболее пострадавшие части района.
Напомним, что до конца дня 20 июля в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, грозу, порывистый ветер.