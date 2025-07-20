ТАСС: Киев запустил волну фейков о боях в курском приграничье

«…Вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке фронта», — рассказал источник ТАСС. Он отметил, что подобные заявления были сделаны после того, как украинские СМИ и блогеры распространили сведения об успешных действиях российских бойцов подразделения «Север» в населенных пунктах Бессаловка и Рыжевка.