Российские бойцы продвигаются в населенных пунктах Бессаловка и Рыжевка.
Украинская сторона активно распространяет недостоверную информацию о боевых действиях в приграничных районах Курской области в ответ на продвижение российских войск в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«…Вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке фронта», — рассказал источник ТАСС. Он отметил, что подобные заявления были сделаны после того, как украинские СМИ и блогеры распространили сведения об успешных действиях российских бойцов подразделения «Север» в населенных пунктах Бессаловка и Рыжевка.
Ранее, 16 июля, в Алексеевку Сумской области украинская армия направила новое спецподразделение «Ринос груп» с роботизированными системами. По данным российских силовых структур, нацбатальоны требуют перераспределения личного состава из-за потерь, передает «Царьград».