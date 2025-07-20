Сильнейшие дожди привели к гибели 14 людей: многие пропали без вести

В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и, как правило, к ним хорошо готовятся. Но на этой неделе южные регионы страны пострадали от особенно сильных ливней, которые, согласно официальным метеорологическим данным, стали одними из самых обильных за всю историю наблюдений. В воскресенье дожди, вероятно, прекратятся, и за ними последует сильная жара, сообщил правительственный синоптик.