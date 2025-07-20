Сильнейшие дожди привели к гибели 14 людей: многие пропали без вести

Дожди яростно обрушились на Южную Корею: число погибших за неделю возросло до 14, еще больше числится пропавшими без вести. По данным властей, в воскресенье утром северные районы страны столкнулись с самыми сильными за всю историю наблюдений осадками.
По словам официальных лиц, по меньшей мере два человека погибли и еще больше числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней в Южной Корее, вызванных проливными дождями, наводнениями и оползнями, в результате чего число погибших от проливных дождей, которые обрушиваются на страну в течение недели, достигло 14 человек.
Около 170 мм осадков выпало на курортный город Гапен в провинции Кенги, расположенный в 70 км к востоку от Сеула, рано утром в воскресенье, сообщили власти в связи со стихийным бедствием, после того как оползень поглотил дома, а наводнение смыло автомобили во время обильных осадков, пишет The Guardian.
По официальным данным, число погибших в результате пятидневного наводнения составило 14 человек. Ученые говорят, что изменение климата привело к тому, что экстремальные погодные явления во всем мире стали более частыми и интенсивными.
Согласно официальным данным и заявлению правительства, ливень начался в среду, в результате чего по состоянию на 6 утра воскресенья восемь человек пропали без вести, в основном в южной и центральной частях страны.
По сообщению правительства, сильный дождь, который ранее обрушился на южные районы Южной Кореи, в воскресенье утром затронул северные районы страны.
Женщина в возрасте 70 лет погибла, когда ее дом обрушился в результате оползня около 4:40 утра в воскресенье в городе Гапен, сообщило информационное агентство Yonhap.
Большинство смертей произошло в южном округе Санчхон, где со среды выпало почти 800 мм осадков, отмечает The Guardian.
По данным министерства внутренних дел, к 6 часам утра субботы 2816 человек все еще находились вне своих домов, из более чем 7000 эвакуированных в предыдущие дни из-за сильных дождей.
В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и, как правило, к ним хорошо готовятся. Но на этой неделе южные регионы страны пострадали от особенно сильных ливней, которые, согласно официальным метеорологическим данным, стали одними из самых обильных за всю историю наблюдений. В воскресенье дожди, вероятно, прекратятся, и за ними последует сильная жара, сообщил правительственный синоптик.
В 2022 году Южная Корея пережила рекордные дожди и наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, напоминает The Guardian.
Дожди ожидаются и в соседней Северной Корее. По данным государственной газеты «Нодон Синмун», с воскресенья по вторник в некоторых северных районах может выпасть 150−200 мм осадков, а в некоторых отдаленных районах — до 300 мм.