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Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом в воскресенье, 20 июля, заявили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом в воскресенье, 20 июля, заявили в пресс-службе Росавиации.

Там отметили, что за последние сутки из-за ограничений на запасные аэродромы отправились 134 самолета.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

За ночь 20 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны РФ отметили, что 19 беспилотников уничтожили над Московским регионом.

Россияне смогут получить компенсации за билеты на отмененные авиарейсы. Нововведение касается также рейсов в страны с действующими ограничениями из-за беспилотной опасности.