Баку хочет подать иск против Москвы: Алиев постарался объяснить это решение

Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против Москвы в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе аэропорта Актау в Казахстане в декабре 2024 года. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По факту крушения продолжается расследование с целью выяснить все обстоятельства авиакатастрофы. Алиев отметил, что генпрокурора Азербайджана постоянно направляет запросы в Следственный комитет (СК) России. Однако, до завершения всех необходимых следственных действий и экспертиз нельзя с точностью указать, по чьей вине произошло крушение, на что российская сторона и указывает в своем ответе.
Алиев уточнил, что Азербайджан требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших при крушении самолета и возмещения убытков AZAL за потерю лайнера. Он также обратил внимание, что расследование катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» продолжалось более десяти лет, и Баку, по его словам, тоже намерен «ждать столько, сколько потребуется».
Напомним, в начале июля этого года МИД Азербайджана выразило ноту протеста вызванному в ведомство российскому послу в Баку Михаилу Евдокимову по делу о крушении самолета AZAL. Отмечалось, что протест выразили «в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны».
Крушение самолета, следовавшего из Баку в Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года около Актау, на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили только 29 человек, среди которых девять граждан РФ. Всего, согласно спискам, на борту было 16 россиян.
Сразу после случившегося президент России Владимир Путин связался с азербайджанским коллегой и выразил соболезнование в связи с трагедией. Отмечается, что в момент авиакатастрофы Алиев находился с официальным визитом в Москве, но практически сразу же вылетел в Баку.
При этом в мае этого года в Главной транспортной прокуратуре Казахстана сообщили, что расследование крушения пассажирского самолета AZAL ведется по статье о нарушении правил безопасности. Речь идет о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели людей.