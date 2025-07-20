Баку хочет подать иск против Москвы: Алиев постарался объяснить это решение

По факту крушения продолжается расследование с целью выяснить все обстоятельства авиакатастрофы. Алиев отметил, что генпрокурора Азербайджана постоянно направляет запросы в Следственный комитет (СК) России. Однако, до завершения всех необходимых следственных действий и экспертиз нельзя с точностью указать, по чьей вине произошло крушение, на что российская сторона и указывает в своем ответе.