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«Городские партизаны»: участники беспорядков в масках напали на шоссе на автомобили

Участники беспорядков в масках напали на шоссе и вступили в столкновение с полицией в Лиможе (Франция). В результате ночных столкновений девять полицейских получили ранения, сообщают власти, которые подозревают бандитскую разборку.

Участники беспорядков в масках напали на шоссе и вступили в столкновение с полицией в Лиможе (Франция). В результате ночных столкновений девять полицейских получили ранения, сообщают власти, которые подозревают бандитскую разборку.

Десятки нападавших в масках, вооруженных металлическими прутьями и бутылками с зажигательной смесью, атаковали автомобили на шоссе и вступили в столкновения с полицией рано утром в субботу в городе Лимож в центральной Франции, сообщили официальные лица.

По данным властей, в результате ночных столкновений были ранены девять полицейских, которые заявили, что подозревают бандитскую разборку.

Беспорядки произошли в разгар летнего туристического сезона во Франции, подчеркивает Agence France-Presse.

По словам официальных лиц, вооруженные нападавшие спустились по шоссе RN141 и попытались заблокировать автостраду во время столкновения с полицией.

«Там было от 100 до 150 человек в масках, вооруженных бутылками с зажигательной смесью, фейерверками, камнями, железными прутьями и бейсбольными битами», — сообщил AFP лидер местного профсоюза полицейских Лоран Надо.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и боеприпасы для подавления разбушевавшейся толпы.

Мэр Эмиль Роже Ломберти назвал бунтовщиков «городской партизанской группой».

«Они организованы, структурированы, у них есть план, оружие», — сказал мэр. «Это не был спонтанный протест, чтобы на что-то пожаловаться. Без повода, ничего. Речь идет об уничтожении вещей и демонстрации того, что территория принадлежит им».

Прокуроры заявили, что транспортные средства, в некоторых из которых находились семьи и дети, подверглись нападению, но сообщений о раненых водителях не поступало.

«Никто из автомобилистов не подвергся физическому насилию. Однако некоторые из них особенно шокированы», — говорится в заявлении прокуратуры.

Беспорядки вспыхнули неподалеку, в Валь-де-л’Оранс, в ночь на 14 июля, в национальный день Франции. Мэр Ломберти сказал, что этот «очень бедный район, населенный молодыми людьми из иммигрантских семей», превратился в «зону беззакония».

Прокурор Лиможа Эмили Абрантес заявила, что, хотя этот район известен своей торговлей наркотиками, нет никаких доказательств, связывающих беспорядки с недавним расследованием незаконного оборота наркотиков.

Министерство внутренних дел Франции заявило, что направит в город специальные силы безопасности, передает Agence France-Presse.